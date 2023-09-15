Россия и КНДР не подписывали соглашений по итогам встречи Путина и Ким Чен Ына

Россия и Северная Корея не подписывали никаких соглашений по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил на брифинге журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, ни об этом, ни по другим темам никаких соглашений подписано не было. И не было таких планов», — сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли подписаны по итогам визита лидера КНДР в Россию какие-то соглашения о военно-техническом сотрудничестве двух стран.

Ранее Владимир Путин заявил, что военно-техническое сотрудничество РФ и КНДР является перспективным, несмотря на соблюдение российскими властями санкций Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что в отношении Северной Кореи есть определенные ограничения и Россия их соблюдает. Президент добавил, что в рамках действующих правил военно-технического сотрудничества у Москвы имеются определенные возможности, правительство РФ обращает на них внимание и обсуждает способы взаимодействия в данной отрасли с зарубежными партнерами.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.