Песков отказался называть сенсационным приезд Ким Чен Ына в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался называть сенсационным приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ, в частности в Хабаровский край.

В ходе брифинга журналисты напомнили Пескову, что отец действующего северокорейского лидера Ким Чен Ир посещал Хабаровск в августе 2022 года, потом президент России Владимир Путин отправлялся в Пхеньян. Представители отметили, что теперь контакты руководителей двух стран можно считать не сенсационными, а традиционными.

«Можно. Нет никак сенсаций. Северная Корея является нашим ближайшим соседом. Естественно, мы заинтересованы, чтобы отношения с ближайшими соседями развивать во всех областях», — сказал представитель Кремля.

Утром 15 сентября северокорейский лидер в сопровождении министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова осмотрел заводы в Комсомольске-на-Амуре.

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. В дальнейшем Ким Чен Ын продолжит турне по России, но уже без Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.