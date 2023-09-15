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Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Основными темами переговоров лидеров двух стран станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике.

Накануне сообщалось, что президент Белоруссии направился с рабочим визитом в Россию. Центральной частью поездки Лукашенко станут переговоры с президентом России. Политики, в том числе, обсудят масштабную работу в сфере импортозамещения.

Ранее депутаты Европарламента приняли новый отчет об отношениях Евросоюза с Белоруссией, призвав к освобождению политических заключенных и обвинив власти республики в поддержке России в рамках конфликта на Украине.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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