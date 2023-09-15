Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о заговоре вокруг темы возможных переговоров России и Украины

Лавров: вокруг темы российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор

close
100%
Francis Mascarenhas/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вокруг темы возможных российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, за последнее время было выдвинуто множество различных инициатив.

«Вот и вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову», — заявил Лавров.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что читал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможных переговорах между Россией и Украиной, и назвал его странным. Он напомнил, что примерно год назад президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает вести любые переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По словам российского министра, для возможных переговоры первым шагом украинские власти должны отменить «этот декрет, который... переговоры запрещает».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о конце сложившегося по итогам «холодной войны» миропорядка.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях