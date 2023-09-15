Лавров заявил о заговоре вокруг темы возможных переговоров России и Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вокруг темы возможных российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, за последнее время было выдвинуто множество различных инициатив.

«Вот и вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову», — заявил Лавров.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что читал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможных переговорах между Россией и Украиной, и назвал его странным. Он напомнил, что примерно год назад президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает вести любые переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По словам российского министра, для возможных переговоры первым шагом украинские власти должны отменить «этот декрет, который... переговоры запрещает».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о конце сложившегося по итогам «холодной войны» миропорядка.