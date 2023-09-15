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Уровень доверия россиян Путину составил 77,7%

ВЦИОМ: 77,7% россиян доверяют Путину, деятельность президента одобряют 74%

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доверяют 77,7% российских граждан, а его деятельность одобряют 74%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

При этом 18,3% респондентов отметили, что не доверяют Путину, а 15,7% не поддерживают его деятельность.

Соответствующий опрос проводился в период с 4 по 10 сентября 2023 года. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи граждан России в возрасте от 18 лет.

В начале сентября, по данным опроса Фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян Путину составил 76%.

В начале июля уровень доверия российских граждан президенту Путину составил 77,2%. Одновременно показатель одобрения деятельности российского лидера был на уровне 73,6%. При этом работу российского правительства назвали эффективной 48,4% респондентов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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