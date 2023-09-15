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В МИД Китая прокомментировали исчезновение министра обороны страны

Представитель МИД КНР заявила, что не знает об исчезновении министра обороны Ли

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Павел Бедняков/РИА Новости

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге для журналистов заявила, что она ничего не знает о возможном исчезновении китайского министра обороны Ли Шанфу, о котором пишут западные СМИ, передает ТАСС.

«Мне не известно о ситуации, которую вы упоминали», — сказала Мао Нин, отвечая на просьбу прокомментировать эту информацию.

В последний раз глава дипломатического ведомства страны появился на официальном мероприятии 25 июня 2023 года. Тогда у него состоялась встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на трех чиновников сообщало, что глава Минобороны КНР Ли Шанфу не появлялся на публике в течение двух недель и внезапно отказался от встречи с руководителями военных ведомств Вьетнама.

По данным газеты Financial Times, которая ссылается на разведданные, главу Минобороны Китая Ли Шанфу отстранили от должности, он находится под следствием.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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