Трамп заявил об участии в выборах президента ради спасения США

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью радио SiriuxXM сообщил, что будет принимать участие в выборах президента Соединенных Штатов, не боясь обвинений и тюремного заключения, поскольку хочет спасти страну, которая «катится в ад».

«Наша страна катится в ад. Я верю, что у страны есть последний шанс», — отметил он.

По словам Трампа, эти предстоящие президентские выборы являются «самыми важными, которые когда-либо были в США».

«Наша страна разрушается, а я могу изменить это очень быстро и спасти США», — сказал политик, отвечая на вопрос журналиста Меган Келли о том, стоит ли отказываться от всего, чтобы баллотироваться в президенты.

Экс-глава Белого дома добавил, что Соединенные Штаты «находятся в беде, над ними все смеются».

Также Дональд Трамп заявил, что «очень маловероятно», что помилует сам себя, если снова станет президентом страны, поскольку он не нарушал закон.

До этого бывший спикер палаты представителей конгресса страны Нэнси Пелоси заявила, что возможная победа экс-президента Дональда Трампа над действующим главой государства Джо Байденом приведет государство к катастрофе.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».