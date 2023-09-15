Трамп ответил на вопрос, помилует ли он себя после избрания президентом

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что «очень маловероятно», что помилует сам себя, если снова станет президентом страны, поскольку он не нарушал закон.

«Думаю, это очень маловероятно. Я не сделал ничего плохого», — сказал Трамп.

Экс-глава Белого дома также подчеркнул, что у него уже была возможность «добиться помилования» в свой заключительный день на посту президента Соединенных Штатов, что спасло бы его «от всех адвокатов и фальшивых обвинений» действующего президента США Джо Байдена.

«Последнее, что я когда-либо сделаю, — это помилую себя», — добавил политик.

Дональду Трампу инкриминируют сразу несколько преступлений — от неуплаты налогов и домогательств до давления на должностных лиц с использованием служебного положения и попытки госпереворота. Почти по всем обвинениям ему угрожает длительное тюремное заключение. При этом Трамп является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году.

До этого бывший спикер палаты представителей конгресса страны Нэнси Пелоси заявила, что возможная победа экс-президента Дональда Трампа над действующим главой государства Джо Байденом приведет государство к катастрофе.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».