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В Азербайджане допустили дружбу с Арменией

Советник Алиева Гаджиев: Баку хочет мира и, возможно, даже дружбы с Ереваном

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Depositphotos

Азербайджан хочет мира и, может, даже дружбы с Арменией. Об этом заявил советник азербайджанского президента по международным вопросам Хикмет Гаджиев, сообщает газета Politico.

«Азербайджан хочет мира. Мы хотим восстановления, примирения и, возможно, однажды — даже дружбы с нашим соседом», — сказано в его статье, которая опубликована в издании.

Накануне Гаджиев назвал готовящееся мирное соглашение между Баку и Ереваном «проклятьем» для армянского руководства. По словам Гаджиева, торговля с Азербайджаном может способствовать развитию армянского народа, что «в конечном итоге может устранить причину наличия таких лидеров» Армении.

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз заявлял, что Ереван «готов и желает» подписать мирный договор с Азербайджаном.

13 сентября армянский премьер говорил, что признание территориальной целостности Азербайджана было сделано для защиты территории Армении.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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