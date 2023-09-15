В Азербайджане допустили дружбу с Арменией

Азербайджан хочет мира и, может, даже дружбы с Арменией. Об этом заявил советник азербайджанского президента по международным вопросам Хикмет Гаджиев, сообщает газета Politico.

«Азербайджан хочет мира. Мы хотим восстановления, примирения и, возможно, однажды — даже дружбы с нашим соседом», — сказано в его статье, которая опубликована в издании.

Накануне Гаджиев назвал готовящееся мирное соглашение между Баку и Ереваном «проклятьем» для армянского руководства. По словам Гаджиева, торговля с Азербайджаном может способствовать развитию армянского народа, что «в конечном итоге может устранить причину наличия таких лидеров» Армении.

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз заявлял, что Ереван «готов и желает» подписать мирный договор с Азербайджаном.

13 сентября армянский премьер говорил, что признание территориальной целостности Азербайджана было сделано для защиты территории Армении.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.