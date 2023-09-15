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Кулеба сообщил о переговорах с бразильским коллегой

Кулеба заявил, что «скоординировался» с главой МИД Бразилии Виейрой

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «скоординировался» с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой в преддверии недели высокого уровня Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

«Во время нашего телефонного разговора мы с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой обсудили развитие украинско-бразильских двусторонних отношений. Мы также скоординировали наши позиции в преддверии предстоящей недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН», — пишет Кулеба в соцсетях.

Неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке.

Ранее председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил, что в рамках недели высокого уровня Генассамблеи он планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Председатель сессии Генассамблеи ООН отметил, что у него уже сложились прочные рабочие отношения с российской делегацией.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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