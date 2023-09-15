Доминикана закрыла границу с Гаити из-за спора вокруг пограничной реки

Власти Доминиканской Республики приняли решение закрыть границу с Гаити в связи с ухудшением отношений, вызванных спором о строительстве канала из реки Масакре, которая разделяет две страны. Президент Доминиканы Луис Абинадер объявил об этом в четверг. Согласно его заявлению, начиная с 6:00 утра пятницы (13:00 мск), сухопутная, морская и воздушная границы Доминиканской Республики будут закрыты в соответствии с решением Совета национальной безопасности и планирования. Военные силы страны готовы выполнить это решение. Выдача виз гражданам Гаити также временно приостановлена. Об этом информирует ТАСС.

С начала сентября гаитянские фермеры занимаются строительством канала из реки Масакре, оправдывая свои действия необходимостью для развития сельского хозяйства в республике. Однако в Доминикане утверждают, что этот проект причинит ущерб фермерам на их стороне реки. Президент Абинадер назвал строительство без должного инженерного планирования «глупой провокацией, которую правительство не примет».

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