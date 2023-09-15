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Доминикана закрыла границу с Гаити из-за спора вокруг пограничной реки

Доминикана закрыла границу из-за конфликта с Гаити по постройке плотины

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Depositphotos

Власти Доминиканской Республики приняли решение закрыть границу с Гаити в связи с ухудшением отношений, вызванных спором о строительстве канала из реки Масакре, которая разделяет две страны. Президент Доминиканы Луис Абинадер объявил об этом в четверг. Согласно его заявлению, начиная с 6:00 утра пятницы (13:00 мск), сухопутная, морская и воздушная границы Доминиканской Республики будут закрыты в соответствии с решением Совета национальной безопасности и планирования. Военные силы страны готовы выполнить это решение. Выдача виз гражданам Гаити также временно приостановлена. Об этом информирует ТАСС.

С начала сентября гаитянские фермеры занимаются строительством канала из реки Масакре, оправдывая свои действия необходимостью для развития сельского хозяйства в республике. Однако в Доминикане утверждают, что этот проект причинит ущерб фермерам на их стороне реки. Президент Абинадер назвал строительство без должного инженерного планирования «глупой провокацией, которую правительство не примет».

Ранее академик РАН перечислил страны, где можно заразиться холерой. По его словам, это Доминикана, Испании, Италия, Швеция и другие.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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