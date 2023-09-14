Зеленский встретится с Байденом в США

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на следующей неделе встретиться с президентом США Джо Байденом, когда отправится в США на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Владимир Зеленский планирует на следующей неделе посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке и встретиться с президентом Джо Байденом», — говорится в публикации.

Телеканал подчеркивает, что на данный момент точно неизвестно, где пройдет встреча президентов. Она может состоятся в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, или в Белом доме в Вашингтоне.

До этого стало известно, что Зеленский планирует в очередной раз поговорить с американским коллегой Джо Байденом о поставках Украине баллистических дальнобойных ракет ATACMS.

По словам главы Украины, руководство страны рассчитывает получить вооружение этого типа осенью 2023 года.

В американской администрации неоднократно заявляли, что пока не готовы объявить о поставке Украине ракет ATACMS.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.