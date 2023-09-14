Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский встретится с Байденом в США

NBC: Зеленский встретится с Байденом в рамках поездки в США на Генассамблею ООН

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на следующей неделе встретиться с президентом США Джо Байденом, когда отправится в США на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Владимир Зеленский планирует на следующей неделе посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке и встретиться с президентом Джо Байденом», — говорится в публикации.

Телеканал подчеркивает, что на данный момент точно неизвестно, где пройдет встреча президентов. Она может состоятся в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, или в Белом доме в Вашингтоне.

До этого стало известно, что Зеленский планирует в очередной раз поговорить с американским коллегой Джо Байденом о поставках Украине баллистических дальнобойных ракет ATACMS.

По словам главы Украины, руководство страны рассчитывает получить вооружение этого типа осенью 2023 года.

В американской администрации неоднократно заявляли, что пока не готовы объявить о поставке Украине ракет ATACMS.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях