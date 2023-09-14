В Госдепе оценили влияние санкций против турецких компаний

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что администрация Соединенных Штатов не опасается, что введенные в четверг санкции против турецких компаний подорвут процесс вступления Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что у американской стороны теплые отношения с правительством Турции, которое является важным союзником Вашингтона.

Таким образом он ответил на вопрос о том, обеспокоено ли правительство США тем, что внесение турецких компаний в черный список по России пустит под откос процесс присоединения Швеции к НАТО.

Миллер подчеркнул, что Вашингтон не уведомил Анкару о своем решении ввести санкции.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Швеции к альянсу может произойти осенью текущего года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пока не знает, как долго турецкий парламент будет рассматривать заявку Швеции на вступление в НАТО. Протоколы о вступлении Швеции в НАТО направлены в Великое национальное собрание Турции, которое может быстро принять решение по данному вопросу, но Швеция должна оставаться «верной своим обещаниям», отметил Эрдоган.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.