Киев хочет провести заседание Совета Украина — НАТО

В пресс-службе правительства Украины заявили, что Киев предложил Североатлантическому альянсу в ближайшее время провести заседание Совета Украина — НАТО, посвященное энергетической безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина предложила в рамках встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в ближайшее время провести заседание Совета Украина — НАТО по энергетической безопасности.

Также они обсудили план достижения совместимости Украины и Североатлантического альянса, который должен содержать детальные шаги поддержки реформ в военном секторе и гармонизировать его с процессами оборонного планирования стран альянса.

До этого стало известно, что президент Польши Анджей Дуда рассчитывает, что Украине предложат вступить в НАТО в ходе вашингтонского саммита организации.

13 сентября польский президент заявил, что в настоящее время о членстве Киева в альянсе не может быть и речи. По его словам, все дело в продолжающихся боевых действия на территории Украины.

До тех пор, пока конфликт не завершится, страна не сможет стать полноправным участником НАТО. Принятие соответствующего решения ознаменовало бы втягивание государств — членов организации в боевые действия, резюмировал Дуда.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.