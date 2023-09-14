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Киев хочет провести заседание Совета Украина — НАТО

Киев предложил НАТО в ближайшее время провести заседание по энергобезопасности

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В пресс-службе правительства Украины заявили, что Киев предложил Североатлантическому альянсу в ближайшее время провести заседание Совета Украина — НАТО, посвященное энергетической безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина предложила в рамках встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в ближайшее время провести заседание Совета Украина — НАТО по энергетической безопасности.

Также они обсудили план достижения совместимости Украины и Североатлантического альянса, который должен содержать детальные шаги поддержки реформ в военном секторе и гармонизировать его с процессами оборонного планирования стран альянса.

До этого стало известно, что президент Польши Анджей Дуда рассчитывает, что Украине предложат вступить в НАТО в ходе вашингтонского саммита организации.

13 сентября польский президент заявил, что в настоящее время о членстве Киева в альянсе не может быть и речи. По его словам, все дело в продолжающихся боевых действия на территории Украины.

До тех пор, пока конфликт не завершится, страна не сможет стать полноправным участником НАТО. Принятие соответствующего решения ознаменовало бы втягивание государств — членов организации в боевые действия, резюмировал Дуда.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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