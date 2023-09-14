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Азербайджан намерен за три года вернуть в Нагорный Карабах свыше 30 тысяч семей

Азербайджан планирует в течение трех лет вернуть в Карабах более 30 тысяч семей

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Depositphotos

Правительство Азербайджана намерено в течение следующих трех лет вернуть в Нагорный Карабах и Восточный Зангезур более 30 тыс. семей. Об этом в ходе выступления на демографическом форуме в Будапеште рассказала спикер парламента республики Сахиба Гафарова, передает ТАСС.

Депутат отметила, что в настоящее время в стране действует программа «Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики». Именно в рамках данной инициативы Баку планирует переселить людей в указанные регионы.

«В соответствии с первой государственной программой <...> в ближайшие три года на эти земли вернутся более 30 тыс. семей», — подчеркнула Гафарова.

Она добавила, что в Нагорном Карабахе и Восточном Зангезуре уже началась широкомасштабная работа по восстановлению инфраструктуры. Специалисты объезжают расположенные в регионах населенные пункты, а также прокладывают дороги и возводят электростанции.

В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что правительство планирует до конца 2023 года выделить порядка 12 млрд манатов (более $7 млрд) на восстановление Нагорного Карабаха и Восточного Зангезура. Как сказал глава государства, почти все объекты инфраструктуры будут построены за счет бюджета страны и государственных компаний. Исключение составляют две школы, передал ТАСС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, когда власти республики дадут ответ по мирному договору с Азербайджаном.

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