В Баку назвали мирное соглашение с Ереваном «проклятьем» для руководства Армении

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал готовящееся мирное соглашение между Баку и Ереваном «проклятьем» для руководства Армении. Об этом он заявил в статье, что опубликованной в издании Politico.

По словам Гаджиева, торговля с Азербайджаном может способствовать развитию армянского народа, что «в конечном итоге может устранить причину наличия таких лидеров» Армении.

Также он обратил внимание, что до войны 1990-х годов азербайджанцы и армяне мирно сосуществовали в Нагорном Карабахе.

«Сегодня в Азербайджане проживает 30-тысячная еврейская община. Растет Евангелистская христианская община. Грузины, русские, украинцы являются частью сегодняшней многонациональной страны. Это должно относиться и к армянам в Карабахе», — указал помощник азербайджанского лидера.

При этом он заявил, что в Армении имеются «мощные силы, которые не хотят, «чтобы ситуация изменилась».

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз заявил, что Ереван «готов и желает» подписать мирный договор с Азербайджаном.

Политик также подчеркнул приверженность армянской стороны договоренностям, достигнутым в Брюсселе 14 декабря 2021 года и в мае 2022 года, в Праге — 6 октября, а также трехстороннему заявлению, подписанному 9 ноября 2020 года в Москве вместе с президентами России и Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.