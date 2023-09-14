В США оценили состояние отношений Армении и России

Американское руководство считает, что еще рано говорить об изменении отношения Армении к России. Такое заявление сделала исполняющая обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, передает ТАСС.

«Я думаю, что пока слишком рано об этом судить», — отметила она в ходе выступления в комитете Сената страны по иностранным делам.

По словам Ким, в настоящее время Вашингтон активно добивается от Еревана отказа от партнерства с Москвой. При этом она подчеркнула, что перед властями США стоит задача развить сотрудничество с Арменией до нужного им уровня.

13 сентября армянский премьер-министр Никол Пашинян дал интервью американской газете Politico, в котором описал ситуацию в Нагорном Карабахе. Глава правительства заявил, что российские миротворцы не справились со своей миссией в регионе.

Кроме того, Пашинян подтвердил позицию властей республики по принадлежности Нагорного Карабаха. По его словам, Ереван признает регион частью азербайджанской территории. Однако позже премьер-министр рассказал, что данное решение было принято из-за опасений за территориальную целостность Армении.

Ранее Пашинян заявил, что из-за продолжающегося украинского конфликта страна больше не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности.