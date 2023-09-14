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Словакия высылает одного сотрудника посольства России

МИД Словакии объявил о высылке одного из сотрудников российского посольства

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Depositphotos

Министерство иностранных дел Словакии объявило, что высылает одного из сотрудников российского посольства. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению министерства, причиной высылки стала «деятельность, которая была прямым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях». Отмечается, что у дипломата есть 48 часов для того, чтобы покинуть страну.

14 сентября Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата первого и второго секретарей дипмиссии США в Москве, они должны покинуть территорию России в течение 7 суток. В ведомстве заявили, что российская сторона ожидает, что в Вашингтоне будут сделаны правильные выводы, а также США воздержатся от конфронтационных шагов. До этого стало известно, что посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в Министерство иностранных дел России. В МИД американскому дипломату был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты протеста.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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