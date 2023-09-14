Словакия высылает одного сотрудника посольства России

Министерство иностранных дел Словакии объявило, что высылает одного из сотрудников российского посольства. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению министерства, причиной высылки стала «деятельность, которая была прямым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях». Отмечается, что у дипломата есть 48 часов для того, чтобы покинуть страну.

14 сентября Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата первого и второго секретарей дипмиссии США в Москве, они должны покинуть территорию России в течение 7 суток. В ведомстве заявили, что российская сторона ожидает, что в Вашингтоне будут сделаны правильные выводы, а также США воздержатся от конфронтационных шагов. До этого стало известно, что посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в Министерство иностранных дел России. В МИД американскому дипломату был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты протеста.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.