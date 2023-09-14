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Посол Кубы высказался об участии кубинцев в СВО

Посол Кубы заявил, что Гавана не против легального участия кубинцев в СВО

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Shutterstock

Посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что Гавана не выступает против легального участия своих граждан в специальной военной операции (СВО) России. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции», — заявил посол.

Он отметил, что власти Кубы выступают против «нелегальности и этих операций, которые не имеют ничего общего с легальным полем».

8 сентября стало известно, что на Кубе были арестованы 17 человек, подозреваемых в вербовке местных жителей в ряды российских сил на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полковника МВД Кубы Сесара Родригеса. По его словам, власти работают над «нейтрализацией и демонтажем» сети, которая, согласно версии следствия, действовала как на Кубе, так и в России.

До этого Гавана заявляла о праве России защищать себя и осуждала расширение НАТО. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт указал на заинтересованность России в создании базы стратегической авиации на Кубе.

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Операция на Украине
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