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Зеленский поблагодарил Болгарию за снятие запрета на импорт украинского зерна

Зеленский поблагодарил Болгарию за снятие ограничений на ввоз зерна

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Болгарии Николая Денкова за отмену запрета на импорт сельхозпродукции после 15 сентября. Об этом он написал на странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Я благодарю премьер-министра Николая Денкова и его команду, а также болгарских парламентариев, поддержавших этот шаг», — написал Зеленский.

Он отметил, что Болгария «подает пример истинной солидарности».

До этого парламент Болгарии разрешил импорт зерна с Украины. За отмену запрета проголосовали 124 депутата, против — 67. Восемь парламентариев воздержались.

15 сентября истекает срок действия запрета ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в Польшу, Словакию, Румынию, Болгарию и Венгрию. По данным зарубежных СМИ, Еврокомиссия не намерена его продлевать. Как заявлял польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, при таком сценарии Польша намерена запретить импорт украинских зерновых в одностороннем порядке.

В МИД Украины заявляли, что любые попытки стран Европейского союза (ЕС) продлить ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября будут расцениваться как противоправные и дестабилизирующие.

Ранее сообщалось, что Украина сократила поставки зерна на мировые рынки в августе.

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