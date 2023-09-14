Пять турецких компаний попадут под санкции США из-за связей с Россией

Правительство США планирует ввести санкции в отношении пяти турецких компаний и одного физического лица, якобы помогавших России при обходе западных рестрикций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американском Министерстве финансов.

Как сказал собеседник агентства, таким образом администрация президента Джо Байдена хочет продемонстрировать неизменную готовность преследовать физических и юридических лиц за поддержку попавшим под санкции организаций. При этом он добавил, что за последние 18 месяцев Вашингтон неоднократно обращался к Анкере по поводу возможного нарушения ограничений.

«Информировали их (турецкое правительство и частный сектор — «Газета.Ru») о значительных рисках ведения бизнеса с теми, на кого мы наложили санкции», — пояснил представитель ведомства.

7 сентября американские власти расширили санкционный список, включив в него 11 россиян. Согласно заявлению, опубликованному на сайте Минфина США, рестрикции были наложены за действия граждан в киберсфере. Другие подробности не уточнялись.

Ранее в США рассказали, сколько активов РФ было заморожено из-за спецоперации на Украине.