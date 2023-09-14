В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию с уже ввезенным в ЕС авто из РФ

Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что по вопросу уже ввезенных в ЕС авто из РФ нет универсального решения, страны союза должны действовать в соответствии со своими национальными правилами. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, запрет на импорт в Евросоюз гласит, что товары, которые были включены в приложение XXI, не могут ввозиться на территорию ЕС. Санкционные меры должны выполнять государства-члены союза, а также они вправе решать, что делать с запрещенными для ввоза товарами.

«Здесь нет универсального подхода. Они должны оценить все обстоятельства и действовать в соответствии со своими национальными правилами и процедурами», — подчеркнул представитель ЕК.

Ранее сообщалось что эстонские пограничники не пропустили первый автомобиль с российскими номерами, хотя за рулем был мужчина с гражданством Литвы и России. С 13 сентября страна запрещает въезд машинам, зарегистрированным в РФ. С аналогичным заявлением выступили еще несколько европейских стран. Что это значит для россиян и какие транспортные средства пока пускают — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, какие автомобили перестанут поставлять в Россию после 1 августа.