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В США рассказали, чем Вашингтон готов пожертвовать для достижения своих целей на Украине

Журналист Никсон: США готовы пожертвовать украинцами для достижения своих целей

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Kevin Lamarque/Reuters

Американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала заявил, что настоящей целью США в конфликте на Украине является дестабилизация Российской Федерации.

По мнению журналиста, ради достижения этой цели Белый дом готов пожертвовать жизнями всех украинцев. Никсон подчеркнул, что Вашингтон устроил бойню на Украине.

«Сколько уже погибло? 400 — 500 тыс. украинцев? Скоро уже не останется ни одного украинца, чтобы продолжать сражения на фронте. Но им на это все равно. Украинцы – расходный материал», – сказал он.

Никсон указал, что официальная риторика Соединенных Штатов гласит о поддержке демократии и защите народа Украины, хотя на самом деле истинный план Вашингтона состоит в разрушении России. По мнению журналиста, только по этой причине США оказывают Киеву беспрецедентную помощь.

До этого посольство РФ заявляло, что решение США поставить Украине снаряды с обедненным ураном является показателем бесчеловечности и ставит крест на целых поколениях.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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