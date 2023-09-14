Польша надеется на вступление Украины в НАТО после вашингтонского саммита

Президент Польши Анджей Дуда рассчитывает, что Украине предложат вступить в НАТО в ходе вашингтонского саммита организации. Об этом глава государства заявил во время выступления на экономическом форуме в Крынице-Здруй, передает РИА Новости.

Лидер республики подчеркнул, что предстоящий форум является юбилейным для Североатлантического альянса. В связи с этим Варшава ожидает, что американское руководство исполнит свою роль самого сильного союзника и примет меры для придания мероприятию исторического значения.

«Безусловно, самым историческим решением, доказывающим также суть ценностей НАТО, было бы приглашение Украины в НАТО, то есть на самом деле ответ НАТО на волю украинского общества», — сказал Дуда.

13 сентября польский президент заявил, что в настоящее время о членстве Киева в альянсе не может быть и речи. По его словам, все дело в продолжающихся боевых действия на территории Украины.

До тех пор, пока конфликт не завершится, страна не сможет стать полноправным участником НАТО. Принятие соответствующего решения ознаменовало бы втягивание государств — членов организации в боевые действия, резюмировал Дуда.

Ранее в Министерстве иностранных дел ФРГ рассказали, в чем заключаются гарантии безопасности для Украины.