Юрист объяснил действие указа Шойгу о списке болезней

Заключившие контракт с Минобороны во время частичной мобилизации военные теперь смогут комиссоваться по состоянию здоровья. Сделать это им позволит новый указ глав Минобороны Сергея Шойгу о списке болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации, объяснил в интервью НСН юрист Александр Латынин.

В указе главы государства о частичной мобилизации не указывается, что от призыва освобождаются ограниченно годные к военной службе (категория В), напомнил Латынин. «Из этого следует, что призывать данных граждан в период мобилизации на основании законодательства возможно, а комиссовать по состоянию здоровья нет, – пояснил юрист. – Шойгу издал приказ, туда включил перечень заболеваний, который позволяет также как комиссовать военнослужащих по состоянию здоровья, так и не призывать в ВС РФ, в том числе по частичной мобилизации, тех граждан, которые, фактически, должны служить».

Напомним, перечень заболеваний, с которыми нельзя служить по контракту в ВС России во время мобилизации, военного времени или военного положения, состоит из 26 пунктов. В него, в частности, вошли ВИЧ, гепатит В и С, активные формы туберкулеза и другие заболевания.

Ранее Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе спецоперации.