В Армении предупредили об опасности антироссийской политики властей страны

Экс-глава армянского Министерства обороны, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Армения» Сейран Оганян предупредил, что политика, которую проводят власти страны, опасна. Об этом сообщает РИА Новости.
«Серьезное антироссийское движение властей превращают страну в «поле боя», место столкновения центров силы», — сказал бывший министр.
Он также выразил мнение, что руководство Армении принимает решения, игнорируя военно-политическую ситуацию и без учета приоритетных проблем. По словам Оганяна, главной задачей руководства является сохранение власти.
«На это брошены все силы», — добавил он.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей миссией в Нагорном Карабахе.
Пашинян также говорил, что Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности в связи с конфликтом на Украине.
МИД РФ неоднократно отвергал обвинения в адрес российских миротворцев и подчеркивал, что они «эффективно выполняют свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе».
Ранее Пашинян назвал ошибкой зависимость Армении от России в сфере безопасности.