Экс-глава армянского Министерства обороны, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Армения» Сейран Оганян предупредил, что политика, которую проводят власти страны, опасна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Серьезное антироссийское движение властей превращают страну в «поле боя», место столкновения центров силы», — сказал бывший министр.

Он также выразил мнение, что руководство Армении принимает решения, игнорируя военно-политическую ситуацию и без учета приоритетных проблем. По словам Оганяна, главной задачей руководства является сохранение власти.

«На это брошены все силы», — добавил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей миссией в Нагорном Карабахе.

Пашинян также говорил, что Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности в связи с конфликтом на Украине.

МИД РФ неоднократно отвергал обвинения в адрес российских миротворцев и подчеркивал, что они «эффективно выполняют свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе».

Ранее Пашинян назвал ошибкой зависимость Армении от России в сфере безопасности.