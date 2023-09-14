Хуситы впервые посетят Саудовскую Аравию для переговоров о прекращении огня

Делегация представителей йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) планирует посетить Саудовскую Аравию для переговоров о прекращении огня в Йемене. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Также отмечается, что вместе с хуситами в королевство отправится делегация из Омана, которая прибыла в Сану.

В апреле заместитель министра по правам человека йеменского правительства Маджид Фадаиль сообщил, что Саудовская Аравия отпустила на свободу 104 сторонника йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов), захваченных в плен во время военных действий в Йемене.

По словам заместителя министра по правам человека йеменского правительства, данные действия являются продолжением предыдущих гуманитарных инициатив королевства, связанных с йеменскими заключенными.

Ранее стало известно, что саудовская делегация обсуждает в столице Йемена достижение перемирия с хуситами.