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В Британии рассказали о крупной победе России на саммите G20

Spiked: саммит G20 завершился крупной победой России и потерей влияния Запада

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Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Итоговое коммюнике саммита «Большой двадцатки» (G20), в котором никак не осуждается российская спецоперация, означает серьезную победу Москвы и свидетельствует об утрате западными странами своего влияния. Об этом в колонке для британского журнала Spiked написал обозреватель Фрэнк Фуреди.

Автор публикации отметил, что в документе отсутствует формулировка «российская агрессия» и это имеет огромное значение. В частности, журналист указал на ослабление влияния США и стран Европы на международной арене.

«В конце концов, по этой причине западным лидерам пришлось смириться со смягченными заявлениями в итоговой декларации в Нью-Дели», — говорится в материале.

Также обозреватель отметил, что американское руководство хорошо осознает утрату своего влияния. В текущей ситуации Вашингтон не сможет всегда добиваться желаемого, подчеркнул Фуреди.

Он добавил, что старый мировой порядок постепенно рушится и на его смену приходит новый. При этом западным государствам не удается найти своего места в современных реалиях, подытожил автор статьи.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что итоговую декларацию саммита G20 в Индии нельзя считать «слабой».

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