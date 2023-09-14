В Кремле оценили визит Ким Чен Ына в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил значимость визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

Журналист спросил Пескова, успели ли в Кремле оценить событие и мировую реакцию на него.

Он отметил, что Россия продолжает развивать отношения с Северной Кореей и Кремль по достоинству оценил эту встречу двух лидеров.

«Мы оценили сам визит. Он был своевременным, полезным и конструктивным», — подчеркнул Песков.

13 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию по приглашению президента Владимира Путина.

Лидеры провели переговоры на космодроме Восточный. Ожидается, что в ближайшие дни Ким Чен Ын также посетит Комсомольск-на-Амуре и Владивосток.

Как заявил Владимир Путин во время официального обеда в честь лидера КНДР, обе страны стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства.

Ким Чен Ын в свою очередь отметил, что Пхеньян поддерживает решения Путина и борьбу России с империализмом.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.