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В Кремле заявили об обеспокоенности из-за роста напряженности в Карабахе

Песков: Москва призывает Ереван и Баку к сдержанности по вопросу Карабаха

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва обеспокоена тем фактом, что напряженность в Нагорном Карабахе до сих пор не спадает. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в некоторых частях региона обстановка только накаляется. Тем не менее Россия не отказывается от роли надежного гаранта безопасности в Нагорном Карабахе, подчеркнул он.

«Мы продолжаем контакты с Ереваном и Баку. Призываем обе стороны к сдержанности и к действиям в духе трехсторонних документов, которые два года назад были подписаны с учетом новых реалий, появившихся с тех пор», — добавил Песков.

13 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян дал обширное интервью американскому изданию Politico, в ходе которого подтвердил признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Позже он пояснил, что Ереван принял данное решение ради защиты территориальной целостности республики.

2 сентября Пашинян потребовал от азербайджанских властей предоставить армянам, проживающим в Нагорном Карабахе, гарантии безопасности. Он отметил, что из-за их отсутствия процесс мирных переговоров между странами сильно затянулся.

Ранее Армения и Азербайджан договорились признать территориальную целостность друг друга.

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