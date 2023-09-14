В Кремле оценили решение ЕС снять санкции с трех российских бизнесменов

Европейский союз (ЕС), вероятнее всего, сам не может объяснить логику введения и снятия антироссийских санкций. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В ходе мероприятия журналисты попросили представителя главы государства прокомментировать решение Брюсселя, касающееся отмены рестрикций в отношении нескольких российских предпринимателей. При этом Песков отметил, что бизнесмены по-разному добивались от регионального содружества снятия ограничений.

«Есть предприниматели, которые скатились на антироссийские позиции. <...> Это предатели. Есть предприниматели, которые отстаивали свои права в судебном порядке», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что ключевым моментом во всей этой истории является нарушение международного права со стороны Европейского союза. По словам Пескова, введение санкций против предпринимателей или частной собственности россиян противоречит всем имеющимся законам.

Также представитель российского лидера уточнил, что Москве до сих пор непонятна логика введения или снятия западных рестрикций. Скорее всего, на соответствующий вопрос не смогут ответить даже в Брюсселе, уточнил Песков.

Ранее стало известно, что руководство ЕС исключило из санкционного списка трех российских бизнесменов.