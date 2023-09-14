Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме ответили на угрозы представителя теробороны Украины журналистам России

Депутат Драпеко назвала фашистами силы теробороны Украины из-за угроз журналистам РФ

close
100%
Мария Захарова' class="item-image" >
Телеграм-канал Мария Захарова

Представители Сил территориальной обороны Украины, которые выступают с угрозами, действуют «в своей логике». Об этом RT заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, отреагировав таким образом на угрозу представителя сил территориальной обороны Украины Эштона-Чирилло в адрес пророссийских журналистов.

«Они террористы, фашисты — действуют в своей логике», — сказала она, поддержав официального представителя МИД Марию Захарову, которая призвала разослать видео с угрозами в международные организации.

«Есть международные конвенции, есть обязательства, которые Украина на себя брала, надо потребовать от них исполнения», — подчеркнула Драпеко.

Напомним, трансгендер Эштон-Чирилло, которую назначили одним из официальных представителей сил теробороны Украины в августе, заявила, что российские журналисты расплатятся за «преступления». В ответ на ее слова Захарова сообщила, что Россия разошлет во все международные организации это заявление, назвав его новым «доказательством террористического характера киевского режима».

Союз журналистов России призвал серьезно отнестись к заявлениям Сары Эштон-Чирилло и сохранять осторожность.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях