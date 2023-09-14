В Госдуме ответили на угрозы представителя теробороны Украины журналистам России

Представители Сил территориальной обороны Украины, которые выступают с угрозами, действуют «в своей логике». Об этом RT заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, отреагировав таким образом на угрозу представителя сил территориальной обороны Украины Эштона-Чирилло в адрес пророссийских журналистов.

«Они террористы, фашисты — действуют в своей логике», — сказала она, поддержав официального представителя МИД Марию Захарову, которая призвала разослать видео с угрозами в международные организации.

«Есть международные конвенции, есть обязательства, которые Украина на себя брала, надо потребовать от них исполнения», — подчеркнула Драпеко.

Напомним, трансгендер Эштон-Чирилло, которую назначили одним из официальных представителей сил теробороны Украины в августе, заявила, что российские журналисты расплатятся за «преступления». В ответ на ее слова Захарова сообщила, что Россия разошлет во все международные организации это заявление, назвав его новым «доказательством террористического характера киевского режима».

Союз журналистов России призвал серьезно отнестись к заявлениям Сары Эштон-Чирилло и сохранять осторожность.