Стало известно, когда Египет планирует провести президентские выборы

Египет рассматривает возможность провести выборы президента страны до конца 2023 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, ожидается, что регистрация кандидатов начнется в октябре, а в начале декабря может состояться голосование. При этом в публикации отмечается, что эти планы не являются окончательными и могут измениться.

13 сентября председатель Центризбиркома Российской Федерации Элла Памфилова на заседании комиссии, подводя итоги прошедшего единого дня голосования, заявила, что предстоящие в 2024 году выборы президента РФ по значимости и воздействию на будущее несопоставимы с прошлыми.

По ее словам, в марте будущего года ожидается «важнейшая, крупнейшая кампания» — выборы президента России.

Выборы президента России должны состояться в марте 2024 года.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».