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В США считают, что Запад не сможет склонить страны глобального Юга к поддержке Украины

WSJ: Запад вряд ли склонит страны глобального Юга к поддержке Украины

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Evgen Kotenko/Reuters

Западу не удается склонить страны глобального Юга к поддержке Украины, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что на сегодняшний день попытки Запада склонить страны глобального Юга к поддержке Украины не увенчались успехом.

Бывший сотрудник Минобороны ФРГ, руководитель германского офиса консалтинговой компании Eurasia Group Ян Техау заявил изданию, что Запад был удивлен широко распространенным нежеланием стран глобального Юга присоединиться к нему в поддержке Украины.

Он добавил, что такие крупные игроки, как Бразилия и ЮАР, хотят проводить собственную независимую политику и отстаивать свои интересы. В то же время Запад недооценил уровень недоверия некоторых стран к Европе и США.

До этого WSJ писала, что международное сообщество менее охотно публично критикует Россию. Некоторые развивающиеся страны выступили против заявлений Украины потребовать от России выплаты репараций и создать международный трибунал против российского руководства.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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