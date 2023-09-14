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Мишустин освободил от должности замминистра цифрового развития Пака

Мишустин уволил с должности замминистра цифрового развития Пака по его просьбе

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря — замминистра цифрового развития России Олега Пака от занимаемой должности по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

На его место назначена начальник департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и регулирования информационных технологий государственно-правового управления президента РФ Алена Руденко.

Олег Пак работал в Минцифры с 2012 года. 1 февраля 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны. Данным распоряжением Пак был освобожден от занимаемой должности заместителя министра Минкомсвязи.

Ранее в Абхазии освободили от должности вице-премьера.

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