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В России заявили о планах найти альтернативу аммиакопроводу «Тольятти — Одесса»

МИД: РФ найдет способ экспорта аммиака вместо аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

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Антон Оболенский/Wikimedia

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва найдет возможности для экспорта аммиака в нуждающиеся страны в отсутствие аммиакопровода »ТольяттиОдесса». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«В конечном счете мы найдем возможность... — экспорта аммиака в нуждающиеся страны без использования этого аммиакопровода», — сообщил он.

Он отметил, что восстановление аммиакопровода «Тольятти — Одесса» остается важным и добавил, что недопустимо использовать его в политических целях.

В июле первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку, как только Запад выполнит семь условий. Среди них он отметил, что необходимо решить все вопросы с обеспечением логистики, обеспечить беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства, восстановить работу аммиакопровода «Тольятти — Одесса».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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