В Польше раскритиковали Киев за намерение обратиться в ВТО из-за ситуации с зерном

Депутат Европарламента от Польши Адам Белан раскритиковал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что Киев обратится в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) из-за запрета Варшавы на ввоз сельхозпродукции. Парламентарий назвал заявление «глупым», также напомнив, что Украина «многим обязана» Польше. Его слова приводит портал Do Rzeczy.

«Это глупое заявление. Мы не хотим подобных высказываний от политиков страны, которая нам многим обязана… <…>. Украинское сельское хозяйство – это чрезвычайно олигархизированное сельское хозяйство, которое контролируется дюжиной очень богатых украинцев и крупными международными концернами», — заявил Билан.

Он отметил, что вне зависимости от решения Европейского союза, Польша сохранит собственные ограничения на ввоз зерна.

До этого сообщалось, что Украина планирует обратиться во Всемирную торговую организацию на фоне заявлений польских властей о запрете ввоза украинского зерна. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в социальной сети Х (бывшей Twitter).

Он подчеркнул, что украинские власти не собираются вредить фермерам Польши.

«Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ», — сказано в сообщении главы украинского кабмина.

15 сентября истекает срок действия запрета ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в Польшу, Словакию, Румынию, Болгарию и Венгрию. По данным зарубежных СМИ, Еврокомиссия не намерена его продлевать. Как заявлял польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, при таком сценарии Польша намерена запретить импорт украинских зерновых в одностороннем порядке.

Ранее на Украине заявили об «аграрной войне» с Польшей.