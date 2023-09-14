Косачев заявил о неблагодарности Польши перед Россией

Польша плюет в лицо советским солдатам, освобождавшим ее от нацистов во время Второй мировой войны. Об этом заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Накануне заместитель министра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в интервью агентству РАР заявил, что специальная рабочая группа начнет на следующей неделе оценку ущерба, понесенного польской стороной по вине СССР во время Второй мировой войны.

«Для современной Польши это уже привычная практика. Бывшая «гиена» Второй мировой войны, как назвал ее Черчилль (бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль — прим. ред.), очень любит считать всех вокруг своими историческими должниками», — написал Косачев.

Сенатор назвал чудовищным тот факт, что официальное лицо МИД Польши не считает освобождением помощь Советского союза против фашистской Германии.

Это откровенный плевок в лицо всем тем, кто отдал свои жизни ради свободы Польши от нацистов, подчеркнул Косачев.

Член Совфеда РФ напомнил, что около 600 тысяч советских солдат полегли в Польше, чтобы эта страна больше никогда не была под игом нацизма, а более 1,5 миллиона получили ранения.

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