В Грузии могут завести новое дело против Саакашвили

Информация о частных полетах бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили за государственный счет должна стать основанием для запуска нового расследования против политика, заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik.Грузия».

«Все согласны с тем, что это преступление, когда первое лицо летает чартерами. Реально подтвердился новый большой преступный факт. Я считаю, что это должно стать основанием для начала расследования», — пояснил Мдинарадзе.

По информации местных СМИ, во время своего президентства Саакашвили потратил на частные визиты как минимум 14 млн лари (около $5,3 млн) по рамочному соглашению Минобороны страны и авиакомпании Georgian Airways. В оборонном ведомстве Грузии уже пообещали снять гриф секретности со всех документов, связанных с полетами политика за счет бюджетных средств.

Саакашвили тайно вернулся на родину в середине осени 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. На фоне состояния политика различные европейские страны и Украина, гражданством которой он обладает, начали требовать его перевода за границу для лечения. В начале июля 2023 года появились кадры с очень худым Саакашвили на заседании суда, в ответ на это Киев вызвал посла Грузии и потребовал от него вернуться в Тбилиси, вновь призвав грузинскую сторону отдать экс-президента для лечения.

Ранее в Грузии посоветовали Саакашвили не пытаться уйти от правосудия путем членовредительства.