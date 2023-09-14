Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Грузии могут завести новое дело против Саакашвили

В правящей партии Грузии назвали преступлением полеты Саакашвили за счет бюджета

close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Информация о частных полетах бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили за государственный счет должна стать основанием для запуска нового расследования против политика, заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik.Грузия».

«Все согласны с тем, что это преступление, когда первое лицо летает чартерами. Реально подтвердился новый большой преступный факт. Я считаю, что это должно стать основанием для начала расследования», — пояснил Мдинарадзе.

По информации местных СМИ, во время своего президентства Саакашвили потратил на частные визиты как минимум 14 млн лари (около $5,3 млн) по рамочному соглашению Минобороны страны и авиакомпании Georgian Airways. В оборонном ведомстве Грузии уже пообещали снять гриф секретности со всех документов, связанных с полетами политика за счет бюджетных средств.

Саакашвили тайно вернулся на родину в середине осени 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. На фоне состояния политика различные европейские страны и Украина, гражданством которой он обладает, начали требовать его перевода за границу для лечения. В начале июля 2023 года появились кадры с очень худым Саакашвили на заседании суда, в ответ на это Киев вызвал посла Грузии и потребовал от него вернуться в Тбилиси, вновь призвав грузинскую сторону отдать экс-президента для лечения.

Ранее в Грузии посоветовали Саакашвили не пытаться уйти от правосудия путем членовредительства.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях