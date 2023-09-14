Пашинян рассказал, когда Ереван даст ответ по мирному соглашению с Баку

Власти Армении изучат новые предложения Азербайджана по мирному договору, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС. По его словам, только достижение мира в регионе сможет гарантировать безопасность.

«Армения получила новые комментарии по тексту мирного договора от Азербайджана. Мы будем работать и предоставлять наши комментарии в разумные сроки. Миру нет альтернативы в нашем регионе, это единственное решение, гарантирующее безопасность и территориальную целостность стран региона», — пояснил Пашинян.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение продолжалось около шести недель, привело к жертвам среди мирного населения и потери около двух третей территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). После нескольких попыток заключения перемирия лидеры РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В соответствии с договоренностями российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В 2023 году Азербайджан и Армения активизировали усилия по заключению мирного договора. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов. В частности, Ереван призывает Баку начать диалог с НКР, а также обвиняет Азербайджан в блокаде Лачинского коридора — единственной дороги, соединяющий регион с Арменией.

Ранее Пашинян заявил о «провале» миссии миротворцев России.