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В Швеции сожги чучело Эрдогана

Yeni Şafak: в Швеции, ожидающей членства в НАТО, сожгли чучело Эрдогана

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Global Look Press

Перед зданием парламента Швеции, которая ждет одобрения Анкары на вступление в НАТО, сожгли чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет газета Yeni Şafak.

Как пишут авторы статьи, в Швеции, которая ждет одобрения Турции на вступление страны в НАТО, не прекращаются нападки на «национальные и духовные ценности».

«Сторонники террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции) собрались в столице страны Стокгольме и сожгли перед зданием шведского парламента чучело, якобы напоминающее лицо президента Эрдогана. Вместо того чтобы предотвратить провокацию, полиция, находившаяся поблизости, как обычно, наблюдала за происходящим», — говорится в публикации.

Отмечается, что сторонников РПК также видели с плакатом, на котором значилось, что 30 сентября в центре Стокгольма пройдет демонстрация против вступления Швеции в НАТО.

До этого в Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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