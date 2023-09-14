Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили о скором крахе Европы и НАТО из-за Украины

Полковник Макгрегор: Путин ждет скорого краха в Европе и НАТО из-за Украины

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин ведет «долгую игру» в конфликте на Украине и ожидает краха Украины и НАТО. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

По мнению Макгрегора, Путин действительно верит в то, что ситуация в Европе чрезмерно ухудшится, и за счет этого Североатлантический альянс просто развалится.

Эксперт считает, что европейцы обвинят Соединенные Штаты в том, что они вели их по пути, «ведущий в ад». При этом Макгрегор уверен, что Германия уже столкнулась с деиндустриализацией.

Также экс-советник главы Пентагона добавил, что руководство России не бросает сразу все свои силы и резервы на борьбу с украинскими Вооруженными силами и оно готово начать свое наступление, которое положит конец конфликту.

Также бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner, что Украина будет вынуждена завершить контрнаступление в октябре.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях