В США заявили о скором крахе Европы и НАТО из-за Украины

Президент России Владимир Путин ведет «долгую игру» в конфликте на Украине и ожидает краха Украины и НАТО. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

По мнению Макгрегора, Путин действительно верит в то, что ситуация в Европе чрезмерно ухудшится, и за счет этого Североатлантический альянс просто развалится.

Эксперт считает, что европейцы обвинят Соединенные Штаты в том, что они вели их по пути, «ведущий в ад». При этом Макгрегор уверен, что Германия уже столкнулась с деиндустриализацией.

Также экс-советник главы Пентагона добавил, что руководство России не бросает сразу все свои силы и резервы на борьбу с украинскими Вооруженными силами и оно готово начать свое наступление, которое положит конец конфликту.

Также бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner, что Украина будет вынуждена завершить контрнаступление в октябре.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.