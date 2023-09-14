Лукашенко приедет в Россию на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к администрации политика.

По данным портала, центральной частью поездки Лукашенко станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудят международную повестку и региональную проблематику, а также совместные задачи в экономике, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.

Политики также обговорят масштабную работу в сфере импортозамещения.

В последний раз Лукашенко приезжал в Россию в июле этого года. Президенты Белоруссии и России посетили Кронштадтский морской собор в Санкт-Петербурге, после на площади у храма пообщались с россиянами.

Также Лукашенко приезжал в РФ с рабочим визитом в апреле. Тогда он принял участие в заседании высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.