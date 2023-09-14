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Пашинян назвал обстановку в Карабахе очень тяжелой

Пашинян: обстановка в Карабахе тяжелая, груз из РФ не может повлиять на ситуацию

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Vladimir Voronin/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства страны назвал обстановку в Карабахе очень тяжелой, передает ТАСС.

Он отметил, что прошедший через Аскеран российский гуманитарный груз не может в значительной степени повлиять на ситуацию.

«Въехавший накануне один российский грузовик с гуманитарным грузом не может оказать влияния на ситуацию», — сказал премьер Армении.

По его словам, Ереван планирует ответить на предложения Баку по мирному соглашению в разумные сроки.

«Это единственное решение, гарантирующее безопасность и территориальную целостность стран региона», — добавил Пашинян.

Также Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей миссией в Нагорном Карабахе.

До этого премьер Армении говорил, что Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности в связи с конфликтом на Украине.

Ранее Путин сообщил, что РФ находится в контакте с Арменией и Пашиняном.

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