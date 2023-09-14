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Представитель управления Пентагона прибыл на Украину

В Киев прибыл старший представитель управления инспектора Пентагона

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Al Drago/Reuters

Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине прибыл в Киев для налаживания взаимодействия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление управления.

По информации ведомства, сотрудник прибыл в американское посольство в Киеве, чтобы руководить взаимодействиями управления с американскими и украинскими коллегами.

На Украину в ближайшее время прибудут другие сотрудники для облегчения проведения расследований и составления обзоров, уточняется в сообщении.

Как стало известно CNN, Пентагон создал специальную мониторинговую комиссию для контроля за использованием помощи, отправляемой США на Украину. Высокопоставленный представитель США уже приступил к работе, а специалисты прибудут на Украину в конце сентября и будут размещены в посольстве США в Киеве.

Генеральный инспектор американского Минобороны докладывал, что Вашингтон не может эффективно отслеживать миллиарды долларов, направляемых Киеву, из-за «ограниченного присутствия США в стране».

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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