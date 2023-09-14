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Пелоси назвала кошмарным сценарием победу Трампа над Байденом

Пелоси заявила, что на выборах 2024 года на карту поставлена демократия США

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Jonathan Ernst/Reuters

Предстоящие президентские выборы 2024 года в США имеют особое значение, считает бывший спикер палаты представителей конгресса страны Нэнси Пелоси, передает The Hill. По ее словам, возможная победа экс-президента Дональда Трампа над действующим главой государства Джо Байденом приведет государство к катастрофе.

«На карту поставлено не что иное, как наша демократия на этих выборах. Вы слышите это внутри страны. Вы слышите это во всем мире. И мы должны устранить все сомнения в том, что наша демократия сильна. Мы должны доказать с помощью этих выборов, что наш флаг все еще там, со свободой и справедливостью для всех, как мы обещаем каждый день», — отметила Пелоси в эфире CNN.

Она добавила, что приход Трампа к власти станет «кошмарным сценарием». Пелоси подчеркнула, что не верит в возможность импичмента Байдену на фоне расследования в палате представителей.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».

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