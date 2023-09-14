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Пашинян заявил, что миротворцы не справились со своей миссией

Премьер Армении Пашинян заявил о провале миссии миротворцев РФ

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Vladimir Voronin/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей миссией в Нагорном Карабахе. Об этом он рассказал в интервью газете Politico.

По словам Пашиняна, Нагорный Карабах входил в зону ответственности российских миротворцев, но ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась после блокировки Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией. Пашинян добавил, что закрытие коридора спровоцировало гуманитарный кризис в регионе.

«Миротворцы РФ не справились со своей задачей. Но я не могу сказать, что, если бы российские миротворцы не были в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше», — пояснил армянский премьер.

До этого Пашинян говорил, что Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности в связи с конфликтом на Украине.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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