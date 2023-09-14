Токио собирается продолжить курс на заключение мирного договора с Россией

Токио намерен продолжить курс на решение территориального спора с Россией, касающегося так называемых «северных территорий» (южной части Курильских островов), и заключения с Москвой мирного договора. Об этом заявила на своей первой пресс-конференции новый министр иностранных дел Японии Ёко Камикава, сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что Япония будет твердо придерживаться курса на решение «территориального вопроса» и заключение мирного договора с Россией.

Глава МИД Японии отметила, что возобновление родственниками посещений кладбищ бывших японских жителей Курильских островов является в настоящее время одним из приоритетов для Токио в отношениях с Россией.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в Токио намерены продолжать работу, направленную на организацию встречи на высшем уровне с главой КНДР Ким Чен Ыном. Кисида сказал, что этот план находится под его непосредственным контролем.

Глава японского правительства не стал уточнять, удалось ли добиться прогресса в организации мероприятия.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.