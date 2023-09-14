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В КНДР рассказали о встрече Путина и Ким Чен Ына

ЦТАК: Путина и Ким Чен Ына связывает «особое братство»

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Михаил Метцель/РИА Новости

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи ЦТАК сообщило, что председатель КНДР Ким Чен Ын выразил надежду на выход сотрудничества РФ и КНДР после его визита в Россию на новый уровень.

«Традиционные отношения дружбы между КНДР и РФ, из века в век укрепляемые и проходящие проверку историей, укрепляются и поднимаются на более высокий уровень до непобедимых стратегических товарищеских отношений на вечные времена благодаря глубокой дружбе и особому братству между товарищем Ким Чен Ыном и товарищем Путиным», — подчеркнули в агентстве.

В ходе встречи лидеры РФ и КНДР посетили космодром Восточный, где ознакомились с процессом создания и запуска ракет-носителей «Союз-2» и «Ангара».

До этого Песков заявил об отсутствии у Путина планов посетить КНДР.

24 июля в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

15 августа глава минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.

8 сентября КНДР спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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