В Китае заявили о важной роли России в построении новой модели мира

Россия намерена продолжать играть ключевую роль в построении новой мировой модели. Об этом заявил научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун в статье для китайского таблоида Хуаньцю шибао.

В статье говорится, что во время Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин встретился с лидерами и официальными лицами Китая, Мьянмы, Северной Кореи и других стран, а также посетил ряд дипломатических и культурных мероприятий, «продемонстрировав свою политическую уверенность в укреплении экономического сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которое усилились после введения в отношении РФ западных санкций.

В последние годы торговля РФ со странами АТР, такими как Китай, быстро росла, и потребность в транспортной и логистической инфраструктуре постепенно возрастала. С этого года Москва также постоянно внедряет политику, способствующую обмену кадрами и торгово-экономическому сотрудничеству со странами региона, так, с 1 августа она предоставляет услуги по выдаче электронных виз гражданам 55 стран, включая Китай, Индию, Иран, Турцию, Вьетнам, отмечает Чжан Хун.

Эксперт подчеркнул, что на ВЭФ Путин не только сосредоточился на развитии российского Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского экономического и торгового сотрудничества, но и не забыл раскритиковать гегемонию США.

«Речь Путина и соответствующие договоренности российской стороны — все это показывает, что Россия не позволит Западу доминировать в международном экономическом порядке, но попытается устранить влияние западных санкций, способствовать построению более диверсифицированной международной системы посредством двустороннего и многостороннего сотрудничества и намерена продолжать играть ключевую роль в новой международной структуре», — заключил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».